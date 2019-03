Seit Jahrtausenden gilt der Ring als Symbol für die Liebe. Schon die runde Form – ohne Anfang und Ende – erinnert an die ewige Liebe und Treue. Auch die verwendeten Materialien weisen auf Beständigkeit und Wertigkeit der Bindung hin. Die Eheringe sind eines der wenigen Dinge, die Paare tagtäglich an den schönsten Tag ihres Lebens erinnern. Deshalb ist es wichtig, die Ringe zu finden, die am besten zu einem passen.

Ringe: So individuell wie ihre Träger!

zVg Schöller

Alle Ringe, die bei Uhren Schmuck Schöller angeboten werden, können speziell an die Wünsche und Bedürfnisse der Paare angepasst werden. „Wir sind sehr stolz darauf, dass wir für jede Geldbörse passende Ringe anbieten können. Von Farbe über Material bis hin zur Breite oder dem Steinbesatz – alles kann nach Belieben verändert werden.“ Neben Produkten der Wiener Trauringmanufaktur Brüder Nowotny bietet Fa. Schöller seit Kurzem Ringe von „Giloy“ an. Somit wurde das Sortiment um sehr ausgefallene Eheringe erweitert.

Sonderwünsche? Sehr gerne!

Neben den klassischen, zeitlosen Modellen besteht immer öfter der Wunsch nach Sonderanfertigungen. Dabei ist es beispielsweise möglich, ein Tattoo, das beide Partner haben, als Muster auf die Außenseite des Ringes lasern zu lassen. Das ist nur eine von vielen Möglichkeiten – der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt!

Memoire Ringe – Momente festhalten Erzählen Sie Ihre ganz persönliche Liebesgeschichte in Form eines Ringes! Dabei wird der Ring wahlweise mit einem oder mehreren Brillanten angefertigt und ab diesem Zeitpunkt kann jeder Meilenstein der Beziehung mit einem Brillanten festgehalten werden.

Schöller-Gewinnspiel auf www.noen.at Sie möchten Ihr Glück mit einem Ring besiegeln? Dann spielen Sie mit auf www.noen.at/noen-aktionen/gewinnspiele und gewinnen Sie einen Gutschein im Wert von 150,- auf den Kauf Ihrer Traumringe bei Uhren Schmuck Schöller. Gewinn nicht in bar einlösbar.

Bis 15.04. teilnehmen und einen Gutschein im Wert von € 150,- für den Kauf von Eheringen gewinnen!