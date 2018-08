Alljährlich zur Erntezeit der Kornelkirschen (auch Dirndln genannt) wird die Frucht groß gefeiert: beim Dirndlkirtag. Heuer von 28. bis 30. September in Ober-Grafendorf. Mit 70 Ausstellern, viel Live-Musik und erlesenen Genüssen aus der Region. Höhepunkt ist die Krönung der neuen Dirndlkönigin (30. September, 12 Uhr).

Die NÖN verlost einen Wochenend-Urlaub am Bauernhof im Pielachtal (drei Tage und zwei Nächte mit Frühstück) plus Dirndlpräsent (Marmelade, Sirup, Dirndllikör). Der Gewinner holt sich den Gewinn-Gutschein am 30. September vor Ort ab (14 Uhr).