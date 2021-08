Seit 40 Jahren sind „Die Hektiker“ – mit Fifi Pissecker, Werner Sobotka, Florian Scheuba und Viktor Gernot – fixer Bestandteil des österreichischen Kabaretts. Mit ausverkauften Tourneen, goldenen Schallplatten und TV-Serien hat die legendäre Truppe ihr Publikum stets gut unterhalten. Und weil sie gerne nochmals miteinander auf der Bühne Schmäh führen möchten, spielen die vier nur in diesem Sommer acht einzigartige Vorstellungen, in denen am Ende wohl keine Fragen mehr offenbleiben werden. Eine davon ist am Samstag, 11. September, um 20 Uhr auf der Donaubühne Tulln. Sie lassen Vergangenes Revue passieren, ergründen Gegenwärtiges und imaginieren Zukünftiges. Die Hektiker „Gibt’s Fragen?“ ist ein Abend voller Vergnügen, Pointen, schrägen Gedanken und vielleicht auch mit dem einen oder anderen Sketch.

