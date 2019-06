Österreichische Klima- und PV-Experten wagen im Vorfeld der BIOEM am 13. Juni (9 bis 17 Uhr) in der Sonnenwelt in Großschönau im Waldviertel einen Blick in die Zukunft. Klimawandel, Energiewende, Photovoltaik und Speicher stehen im Mittelpunkt des Kongresses, der Aspekte behandelt wie: Klimawandel Energiewende - Utopie oder Vision? Klimawandel - fehlt es uns an Wissen? Modelle für die Energie- und Mobilitätswende; Ökostrom für alle - jeder kann sich an der Energiewende beteiligen; Bedeutung der Bioökonomie zur Energiewende; Warum es Sinn macht die Welt zu elektrifizieren. Info unter www.bioem.at/Tagung, Tel: 02815/7003 oder per Mail tdw@gross.schoenau.at

Mit der NÖN könnt ihr dabei sein!

Moderator ist NÖN-Chefredakteur Daniel Lohninger. – Die NÖN bringt auch acht Tagesteilnahmen inklusive Verpflegung zur Verlosung. Die Gewinner werden am 11. Juni per E-Mail verständigt.

Großschönau

Die BIOEM lockt mit vielen Tipps