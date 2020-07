Der weitläufige Outdoor-Bereich avanciert zum Erlebnisparadies und zur Event-Area unter freiem Himmel. Von 4. Juli bis 13. September treten sieben verschiedene und beliebte Künstler, wie zum Beispiel bekannte Magier und Illusionisten, auf der neuen 60 Quadratmeter großen Eventbühne mit 200 beschatteten Sitzplätzen am Freigelände der Sonnentherme auf. Mit insgesamt 122 Auftritten an 61 Tagen wird das Publikum in faszinierende Welten entführt. Auch sonst warten jede Menge Spaß und Action in der Sonnentherme Lutzmannsburg. Mit der Zauberbahn in Sunny Bunny’s Wunderland eintauchen, eine Ausfahrt mit den Bumper Boats machen und die virtuellen Unterwasserwelten beim Schnorcheln erkunden. Mutige Kids können die Sprungtürme oder die Kletterwand bezwingen, sich am Trampolin austoben oder Sandburgen in der Riesensandkiste bauen. Die sieben längsten Rutschen mit mehr als 800 Rutschmetern runterflitzen oder auf der längsten Virtual Reality Wasserrutsche der Welt in mystische Welten eintauchen – auch das ist der Sommer in der Sonnentherme Lutzmannsburg.

