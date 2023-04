Jetzt Meet & Greet mit Felix Neureuther gewinnen!

Somit schafft es ELK, den komplexen Bauprozess einfach, klar und transparent mit fixen Kostenpositionen darzustellen. In einer Tour können Kund:innen in wenigen Stunden das zukünftige Eigenheim mittels VR-Brille erkunden und verschiedene Einrichtungsvarianten ausprobieren.

Foto: ELK Fertighaus GmbH

Das erwartet euch am 6. Mai zwischen 11:00 und 18:00 Uhr vor Ort in der Blauen Lagune in Wiener Neudorf.

• Meet & Greet mit Felix Neureuther, Max Franz & weiteren prominenten Gästen, moderiert von Armin Assinger

•Exklusive Einblicke in das neue Experience Center

• Grill & Drink by Weber, Lillet & Co.

• Musikalische Unterhaltung durch Singer-Songwriterin Celina Ann

• Umfassendes Rahmenprogramm: Kinderbasteln, Glücksrad & Co.

Wir verlosen 2x2 Meet & Greet Tickets mit Felix Neureuther!

Einsendeschluss 03. Mai.