Mut und Angst, Forschergeist und Selbstzweifel, Erfolg und Scheitern: Bis heute faszinieren die großen Abenteuer von Entdeckern und Reisenden. 2021 lädt die Schallaburg mit der Ausstellung „Sehnsucht Ferne – Aufbruch in neue Welten“ ein, ihren Spuren zu folgen. Wer waren die Menschen hinter den Geschichten und Legenden? Was wurde entdeckt, und was hieß das für die Entdeckten? Zu sehen ist die Schau bis 7. November. Erstmals ist heuer auch ein „Escape Room“ Teil der Ausstellung: Es geht auf eine spannende Expedition ins ewige Eis auf den Spuren der „österreichisch-ungarischen Nordpolexpedition“. Und für die kleinen Besucher gibt es ein exklusives Entdecker-Programm: Bepackt mit einem Rucksack geht es auf die Reise durch die Ausstellung, um noch besser durchzublicken und kleine und große Rätsel zu lösen.

Infos: www.schallaburg.at

Mit der Schallaburg-Card um nur 15 Euro kann man die Ausstellung und damit auch die Burg und den Schlossgarten so oft man will besuchen. NÖN-Leser haben die Chance, eine Card zu gewinnen.