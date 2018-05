Im Sommer stehen in den Kittenberger Erlebnisgärten in Schiltern auch wieder Veranstaltungen am Programm. Wie etwa:

28. Juni: Best of Tricki Niki in der Gartensommer Vollmondnacht. Comedy aus dem Bauch heraus“ – eine interaktive Showkombination aus Comedy, Bauchreden und Zauberkunst

21. Juni: Stadlzeit mit Andy Borg in der Garten Arena, ein musikalisch-beschwingter Abend mit Andy Borg, Stefanie Hertel und der Wolfgang Lindner Band.

Karten erhältlich unter: 02734/8228-0 oder per E-Mail unter office@kittenberger.at