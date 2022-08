Jetzt Karten für "Kabarett & Comedy" gewinnen!

Werbung Anmeldung zum NÖN-Newsletter

„Bühne frei“ heißt es wieder von 8. September bis 26. November bei „Kabarett & Comedy“. Das legendäre Festival in Krems lässt es sich auch im 20. Jahr nicht nehmen, Kabarettliebhaber der Kleinkunstszene zu verwöhnen. Ein erstklassiges Programm mit Top-Künstlern wartet auf die Besucher. Der Fokus liegt vor allem auf der Unterstützung der heimischen Kabarettszene. Mit „Die Vorteile des Lasters – ungenierte Sonderausgabe“ eröffnet Provokations-Prinzessin Lisa Eckhart das Festival. Kurz darauf sorgt Alfred Dorfer mit seinem Programm „…und“ für ausdrucksstarke Komik. Musikalisch geht es dann mit Mokesch und Stieger weiter. Publikumsliebling Gery Seidl lässt die Besucher in „hochtief“ einmal mehr auf der Welle des Lebens surfen. Und Angelika Niedetzky hat mit Anfang 40 einen Brautstrauß gefangen, noch immer keinen Ring am Finger und erzählt vom „schönsten Tag“. Zum krönenden Abschluss des Festivals unterhält Gernot Kulis in seinem neuen Programm, die „Best-Of-Tour zu 20 Jahren Ö3-Callboy“.

Mehr Infos zum Programm: www.kabarettundcomedy.com

Die NÖN verlost zwei Mal zwei Karten pro Termin. Einsendeschluss: 15. September.