„Das Publikum muss sich beim Theaterbesuch so sicher wie möglich fühlen können. Ansteckend soll bei uns lediglich das Lachen sein“, sagt TullnKultur-Chef Erich Schindlecker. Nach dem corona-bedingten „Dornröschenschlaf“ hat das Danubium Tulln nun wieder seinen Spielbetrieb aufgenommen – natürlich unter besonderen Vorsichtsmaßnahmen: Im Theater herrscht Maskenpflicht. Am Sitzplatz und beim Stehtisch kann der Mund-Nasen-Schutz jedoch abgenommen werden.

Um den nötigen Abstand zwischen den Besuchergruppen im Saal zu gewährleisten, wurden eigens dafür 100 Beistelltischchen angeschafft. Der angenehme „Nebeneffekt“: Getränke und Snacks dürfen in die Vorstellung mitgenommen werden.

Der neu adaptierte Sitzplan sieht vor, dass insgesamt nur noch rund 300 Besucher pro Vorstellung eingelassen werden statt wie bisher 600. Desinfektionsmittelspender stehen zur Verfügung.

Die NÖN verlost Karten für Fredi Jirkal am 26. September, Weinzettl & Rudle am 2. Oktober, die Comedian Harmonists am 4. Oktober, Eva Maria Marold am 13. Oktober, Konstantin Wecker am 14. Oktober, Stefan Leonhardsberger am 15. Oktober, Gunkl am 17. Oktober, Katharina Straßer am 23. Oktober, Die Echten am 24. Oktober, The Flying Pickets am 29. Oktober, Thomas Maurer am 30. Oktober, Michael Köhlmeier & Hans Theessink am 6. November, Lydia Prenner-Kasper am 13. November, Manuel Rubey am 14. November, Schiffkowitz & Schirmer am 21. November, "Wir Staatskünstler“ am 26. November, Nina Proll und Band am 27. November, Lady Sunshine & Mr. Moon mit der Guten Morgen Combo am 5. Dezember, Luis aus Südtirol am 11. Dezember und den Jahresrückblick am 12. Dezember.

