Jetzt Karten für "Miss Saigon" in Wien gewinnen!

Das vielfach ausgezeichnete Stück erzählt die bewegende Liebesgeschichte der jungen Vietnamesin Kim und des amerikanischen GI Chris, die sich schicksalhaft in Vietnam begegnen. Newcomerin Vanessa Heinz und Musicalstar Oedo Kuipers werden in den Titelrollen zu sehen sein. Mit ergreifender Musik, einer imposanten Inszenierung, extravaganten Choreografien, einem effektvollen Bühnenbild und viel fernöstlichem Flair wird das Musical in Szene gesetzt. Am 23. November starten die Voraufführungen, die Gala-Premiere findet am 3. Dezember statt.

Die NÖN verlost Karten für den 1. Dezember.