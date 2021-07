Kabarettist Alex Kristan beherrscht den einzig wichtigen Tanz, nämlich den Tanz aus der Reihe. Das beweist er aktuell mit seinem dritten Soloprogramm „Lebhaft-Rotzpipn forever!“, mit dem er durch Österreich tourt.

Am Donnerstag, 26. August, macht er um 19.30 Uhr am Festgelände Wiesen Halt und erzählt von seiner entfesselten Lebensart. Aber: Gesetze kennen sehr wohl ein Morgen. Und so nimmt Alex Kristan das großzügige Angebot des Staates einer Ersatzfreiheitsstrafe an.

Das Publikum aber hat uneingeschränktes Besuchsrecht und erlebt einen Alex Kristan in Hochform – zwar eingeschlossen, aber offen wie nie zuvor. Tickets gibt es unter (02626/8181536 oder unter NÖN.at/ticketshop.

