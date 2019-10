Fulminante Kunststücke, ironische Burlesque-Szenen und dynamische Gruppeneinlagen ergeben eine sinnliche und spielerische Show, die einem Tanz durch das Spiegelkabinett der Vorstellungskraft gleicht. Die australische Compagnie Circa kommt am Samstag, 23. November, um 19.30 Uhr und Sonntag, 24. November, um 16 Uhr mit ihrer Peepshow ins Festspielhaus nach St. Pölten.

Für die Peepshow am 24. November gibt es Karten zu gewinnen. Einsendungen mit dem Kennwort Festspielhaus Circus bis 31. Oktober per Post an Gutenbergstraße 12, 3100 St. Pölten, per E-Mail an gewinnspiel@noen.at oder online mitmachen.