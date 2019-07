Unter dem Motto „Welt der Tiere“ werden Fabelwesen, Tiere der Wildnis oder Tiere auf dem Bauernhof durch üppige und farbenprächtige Blumenarrangements gestaltet. Es gibt zahlreiche Sonderschauen, die Kindergärtnerei … Täglich von 9 bis 18 Uhr.

Weitere Infos unter: www.messe-tulln.at

Die NÖN verlost Eintrittskarten für die Internationale Gartenbaumesse von 29. August bis 2. September. Einsendungen (Kennwort: „Gartenbaumesse“, Einsendeschluss: 4. August) bitte an: NÖN, Gutenbergstraße 12, 3100 St. Pölten, per E-Mail an gewinnspiel@noen.at oder einfach online mitmachen!