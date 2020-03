Jetzt beginnt für alle Gartenbesitzer die schönste und arbeitsintensivste Zeit des Jahres. Zu einem frühlingsfitten Garten gehört auch der Rückschnitt von Bäumen, Sträuchern und Hecken.

Mit dem vielseitig einsetzbaren Akku-Gehölzschneider GTA 26 von STIHL funktioniert Gartenpflege ganz einfach – ob Rückschnitt, Zerkleinern von Grünschnitt oder zum Bauen mit Holz. Die echte STIHL Sägekette und der Lithium-Ionen-Akku sorgen für hohe Schnittleistung und kraftvolle Schnitte. Mehr Infos gibt es unter www.stihl.at.

Einsendungen mit dem Kennwort „Stihl“ bis 30. März per Post an Gutenbergstraße 12, 3100 St. Pölten, per E-Mail an gewinnspiel@noen.at oder online mitmachen.