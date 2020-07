NÖN-Leser bekommen die Chance einen Familientag auf der Schallaburg am 8. August zu gewinnen. Nach dem Besuch der Ausstellung „Donau – Menschen, Schätze und Kulturen“ lernen die Gewinnerfamilien (zwei Personen mit maximal vier Kindern ab 8 Jahren) dann um 15 Uhr den Umgang mit Pfeil und Bogen im Ambiente einer original renaissancezeitlichen Schießstatt, die vor 500 Jahren als Ort für Unterhaltung, Feste und Wettkämpfe errichtet wurde.

Einsendungen mit dem Kennwort „Bogenschießen Schallaburg“ bis 29. Juli per Post an Gutenbergstraße 12, 3100 St. Pölten, per E-Mail an gewinnspiel@noen.at oder einfach hier online mitmachen.