Angriff auf die Lachmuskeln bei "Kabarett & Comedy"

Vor allem jede Menge Lacher und gute Laune sollen beim 19. „Kabarett & Comedy“-Festival – in einer Zeit, die an Ernsthaftigkeit nicht zu überbieten ist – ihren Platz finden. Das von Intendant Günter „Mo“ Mokesch künstlerisch geleitete Festival in Krems ist ein Fixpunkt im niederösterreichischen Kulturkalender und seit jeher ein Garant für künstlerische Vielfalt. Dieses Jahr will das Festival vor allem die heimische Kleinkunstszene mit ausschließlich österreichischen Künstlern unterstützen. Liebhaber des österreichischen Kabaretts werden im Stadtsaal, der Musikschule und im Haus der Regionen in Krems ebenso auf ihre Rechnung kommen wie Fans des vordergründigen Humors und Anhänger der politischen Satire.

Mehr Infos gibt es unter www.kabarettundcomedy.com.

Anmeldung zum Newsletter

Die NÖN verlost Karten: Einfach bis 29. Oktober Wunschtermin auswählen und schon seid ihr bei der Verlosung dabei!