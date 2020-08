Die Kernölamazonen, Gery Seidl, Andreas Vitasek, Alex Kristan, Angelika Niedetzky oder Herbert Steinböck sind nur einige jener Kabarettisten, die beim Wiener Kabarettfestival, das vom 29. August bis 5. September im Arkadenhof des Wiener Rathauses über die Bühne geht, für jede Menge Lacher sorgen werden.

Zudem findet das Poetry Slam Städtebattle statt. Vier handverlesene Poeten aus Hamburg wagen sich in die österreichische Hauptstadt, um hier in Wettkampf mit Größen der lokalen Szene zu treten. Im Arkadenhof des Wiener Rathauses wird per Wort gefochten.

www.wienerkabarettfestival.at

Die NÖN verlost Karten für „Vienna Poetry“ am 29. August, „Heilbutt & Rosen“ am 1. September sowie Andreas Vitasek am 3. September. Einsendungen mit dem Kennwort „Kabarett Wien“ samt Wunschtermin bis 14. August per Post an Gutenbergstraße 12, 3100 St. Pölten, per E-Mail an gewinnspiel@noen.at oder online mitmachen.