Charles Dickens’ Weihnachtsgeschichte in Mödling

Die Theatergruppe teatro präsentiert heuer zum sechsten Mal ihre inzwischen für viele zur vorweihnachtlichen Tradition gewordene Produktion „Die Weihnachtsgeschichte“ nach Charles Dickens. Das Publikum kann sich nach corona-bedingter Absage im Vorjahr wieder von Ebenezer Scrooge und den drei Geistern der Weihnacht mitreißen und verzaubern lassen.

Intendant Norberto Bertassi hat sein Bestes gegeben, um die Herzen der Zuseher höher schlagen zu lassen. So wurden für das Musical bereits neue Kostüme angefertigt, auch ein neuer Darsteller wird auf der Bühne stehen. Die Premiere findet am Mittwoch, 15. Dezember, um 18 Uhr in der Stadtgalerie Mödling statt. Gespielt wird außerdem am 16., 18., 19., 22. und 23. Dezember. Infos: www.teatro.at

Anmeldung zum Newsletter

Die NÖN verlost Karten für die Vorpremiere der „Weihnachtsgeschichte“ am 14. Dezember. Teilnahmeschluss ist der 07. Dezember.