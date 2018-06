Was steckt dahinter?

Das Team von Lady2 nimmt das Jubiläum zum Anlass, alle Frauen mit all ihren Vorzügen zu feiern. „Size Zero war gestern, trendige Mode in großen Größen ist eine Selbstverständlichkeit“, sagt Sabine Pausch mit einem strahlenden Lächeln und Sie muss es schließlich wissen. Selbst „Kurvenfrau“ hat Sie oft lange nach schicker Mode gesucht und wurde dabei nicht immer fündig. Also hat Sie sich entschlossen, sich selbstständig zu machen und auf die Suche zu gehen. Heute besucht die Quereinsteigerin internationale Messen und holt die angesagten Modetrends in den Konfektionsgrößen 44-56 nach Korneuburg und hat damit eine Marktlücke im Weinviertel geschlossen.

Wofür steht das Modewohnzimmer?

Karin Ahamer Photography

Hier ticken die Uhren etwas anders. Das Lady2-Team nimmt sich Zeit und bietet den Kundinnen ein entspanntes Einkaufserlebnis. Eine großzügige Umkleide, entspannte Atmosphäre, Farb- und Stilberatung und fundiertes Fachwissen ergänzen die Modevielfalt. So kann Frau das richtige Outfit für den jeweiligen Anlass finden oder die bestehende Garderobe ergänzen, denn außergewöhnlicher Modeschmuck, Schals und Handtaschen runden das Angebot ab. Für Stammkundinnen gibt es eine VIP-Kundenkarte, die zusätzliche Vorteile, wie etwa Modegutscheine und Einladungen zu speziellen Events bietet.

Wollen Sie Uptodate bleiben?

Karin Ahamer Photography

Dann melden Sie sich zum Newsletter auf www.lady2.at an oder schreiben Sie ein E-Mail an mode@lady2.at. Hier werden Sie regelmäßig über Modetrends, neue Kollektionen, Abverkauf, Aktionen und Veranstaltungen informiert. Sie können sich auch auf www.lady2.at/blog inspirieren lassen.

Wie können Sie gewinnen?

Spielen Sie bis zum 16.7.2018 mit, klicken Sie auf das Gewinnspiel und gewinnen Sie mit etwas Glück ein Kleid Ihrer Wahl aus dem Sortiment von Lady2.