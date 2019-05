In der Therme Laa beginnt der Sommer am 26. Mai – und zwar mit dem Fest „Von der Region – für die Region“, wo das Sommerbad eröffnet wird. Grillbuffet, eine Strandbar und natürlich das Bad locken zum großen Fest. Für die Musik sorgen DJ Pol und die Dixielandband „Kreuz & Quer“. Weiters warten ein Kinderprogramm, Torschusswand, Kuscheln mit Lamas und Alpakas sowie ein Schätzspiel und Schnuppertauchen auf die Gäste.

Die NÖN verlost Thermeneintritte für die Eröffnung des Sommerbades! Einsendungen (Kennwort „Sommerbad Therme Laa“) bis 14. Mai an: NÖN, Gutenbergstraße 12, 3100 St. Pölten, per Mail an gewinnspiel@noen.at oder online mitspielen.