Die Kultur kehrt nach Tulln zurück

2019 wurde das fünfjährige Jubiläum gefeiert und eine äußerst positive Bilanz gezogen.

Die neue Saison startet am 6. Oktober mit dem Auftritt von dem bayerischen Jungkabarettisten Martin Frank. NÖ-Premieren mit ihren neuen Programmen begehen Christoph Fritz am 15. Oktober und Gunkl & Walter am 21. Oktober. Weitere Highlights werden die weihnachtlichen Kabarettauftritte von Viktor Gernot und Gery Seidl sein sowie Lydia Prenner-Kaspers „Damenspitzerl“ im Oktober. Am Silvesterabend unterhalten Weinzettl & Rudle. Für alle Kulturbegeisterten gibt es heuer auch wieder die „TullnKultur“-Abos.

Die NÖN verlost pro Termin Karten. Einsendeschluss: 23. September.