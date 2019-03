Die einzigartige Felslandschaft des Steinbruchs St. Margarethen bietet von 10. Juli bis 17. August eine spektakuläre und märchenhafte Kulisse für Mozarts „Zauberflöte“. Die Premiere der Inszenierung von Carolin Pienkos und Cornelius Obonya, die das erste Mal auf Europas eindrucksvollster Freilichtbühne Regie führen, ist am 10. Juli. In der Tradition von Librettist und Schauspieler Emanuel Schikaneder, der bei der Uraufführung den Papageno gab, wird auch in der aktuellen Inszenierung der umtriebige Vogelfänger von einem singenden Schauspieler, Max Simonischek, gespielt. Tickets unter: Ticketbüro pan.event, Tel. 02682/65065 oder tickets@panevent.at im NÖN-Ticketshop!

www.operimsteinbruch.at