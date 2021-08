FANTASY kann bereits auf zahlreiche Erfolge in ihrer Musik-Karriere zurückblicken. Unter anderem auf 5 Echo Nominierungen (2013 - 2018), 1 x 3-fach GOLD in Deutschland, 2 x PLATIN in Deutschland, 2 x PLATIN in Österreich, 6 x GOLD in Deutschland, 5 x GOLD in Österreich

Das Schlager-Duo Fantasy hat in seiner Karriere über zwei Millionen Tonträger verkauft, unzählige ausverkaufte Konzerte gespielt und vier Alben auf Anhieb an die Spitze der Charts geführt.

LEMO hat Musik, ihre Energie und Ausdruckskraft schon immer äußerst ernst genommen. Von Euphorie bis Melancholie, von liebender Hingabe bis zur allumfassenden Traurigkeit über das Ende einer Partnerschaft. Dies alles vorgetragen in einer nonchalanten Natürlichkeit, sowie mit einer rauen, lebenserfahrenen Stimme, die unmittelbar in ihren Bann zieht. Dass dies so ist, belegen LEMOs bisherige Erfolge: Er veröffentlichte mit „Vielleicht der Sommer„, „So leicht„, „Der Himmel über Wien“ und „So wie du bist“ vier Singles zwischen 2014 und 2016, die allesamt hoch in die österreichischen Charts kletterten. Das 2016 erschienene Debütalbum „Stück für Stück“ schaffte es auf Platz 12 der heimischen Albumcharts. Mit “Alte Seele, Part I”, erschien 2019 ein weiterer Song, welcher sich monatelang in den Top 20 der Airplaycharts halten konnte. Für sein Talent, wahre Emotionen in Musik zu formen, wurde er bei der Amadeus-Verleihung gleich mehrfach in vier Jahren mit dem Award als „Songwriter des Jahres“ ausgezeichnet.

Melissa Naschenweng, 30 Jahre jung, aufgewachsen im Kärntner Lesachtal und seit zwei Jahren mehr als nur eine Senkrechtstarterin im Musikmarkt.

In drei Monaten hat ihr Nummer 1 Chartalbum ‚Wirbelwind‘ die Goldgrenze überschritten, dazu über 180 Auftritte im Jahr und YouTube-Klicks jenseits der 10 Millionen kommen nicht von ungefähr. Vielmehr von Melissas LederHosenRock den sie spielt, singt und lebt! LederHosenRock titelt ihr neues Album.

Der Titel ist Wortspiel und Outfit zugleich. Am Cover zu sehen ist Melissa im eigens für sie angefertigten LederHosenRock. Die drei Großbuchstaben sind als Wegweiser, wohin die Reise nun geht, zu sehen. In der Tat! Es rockt das Album noch mehr als der Vorgänger und live ist sie sowieso der bekannte Wirbelwind. Ob Bühne oder Player, die 15 Songs zeigen deutlich Melissas Qualitäten als Sängerin und Entertainerin!