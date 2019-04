Wenn in Wiesen (Burgenland) das Familien- und Genussfestival „Alles Erdbeere!“ am 18. und 19. Mai über die Bühne geht, dreht sich alles um die süße Ananas-Erdbeere. Ein Marktplatz mit frischem Obst und Gemüse in Bio-Qualität, Handwerkskunst aus der Region und ein buntes Kinderprogramm mit Schwerpunkt Umweltbildung erwarten die Besucher. Abgerundet wird das Festival mit spannenden Workshops für Erwachsene rund um das Thema Nachhaltigkeit und Genuss.

Mit der NÖN können Sie Karten für das zweitägige Festival gewinnen! Einsendungen mit dem Kennwort „Erdbeere“ bis 28. April an: NÖN, Gutenbergstraße 12, 3100 St. Pölten, online mitspielen oder E-Mail an gewinnspiel@noen.at.

www.wiesen.at