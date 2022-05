Fanui mit „Alles wieder gut“ im Festspielhaus St. Pölten

Werbung Anmeldung zum Newsletter

Unter dem tröstlichen Titel „Alles wieder gut!“ bringt Franui am Mittwoch, 1. Juni, im Festspielhaus St. Pölten ein gewohnt außergewöhnliches Programm auf die Bühne: Eigenkompositionen und Lieder von Schubert, Mahler und Brahms werden von der Musicbanda aus Osttirol musikalisch durchleuchtet, schräg interpretiert und liebevoll skizziert. Dass es tatsächlich „wieder (einmal) gut“ ist, liegt auch an Bassbariton Florian Boesch, der dem facettenreichen Klangkonzept voller Leidenschaft folgt. Der renommierte Liedinterpret genießt die vokale Wanderung in Franuis alpenländischer Klanglandschaft aus Trompete, Tuba, Klarinette, Zither, Hackbrett und Harfe spürbar. Das Konzert ist ein berührendes Wechselspiel aus Lieben und Loslassen, das sich zu einem musikalischen Gesamtkunstwerk zusammenfügt.

Infos: www.festspielhaus.at