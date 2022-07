Fest für Blues-Fans am See

Werbung Anmeldung zum Newsletter

Zum mittlerweile 19. Mal lädt die Mojo Blues Band zum Bluesfestival in St. Pölten ein – mit einem Line Up, das die Herzen der Fans höherschlagen lässt. Das Festival findet am Samstag, 30. Juli, statt. Einlass ist ab 17 Uhr, los geht es dann um 18 Uhr. „Dass wir im kommenden Jahr 20 Jahre Blues in der Landeshauptstadt feiern werden, ist ein deutliches Zeichen dafür, wie sehr sich die Landeshauptstadt auch in der Musikszene einen Namen gemacht hat“, so Bürgermeister Matthias Stadler. „Dieses Festival bringt Jahr für Jahr internationale Gäste nach St. Pölten. Es kommen ja nicht nur Gäste aus der Stadt oder aus Niederösterreich, sondern aus Deutschland, Italien, Ungarn, ja sogar aus Holland kommen Fans zur Bühne am Ratzersdorfer See.“

Mit an Bord ist auch das altbewährte Veranstalterteam. Steht doch mit Charlie Furthner ein Aushängeschild der österreichischen Bluesszene gemeinsam mit dem Veranstaltungsservice der Stadt an der Spitze der Organisation.

Tickets gibt es im Vorverkauf bei Ö-Ticket, im VAZ St. Pölten, in der Sparkasse NÖ Mitte West AG in der Domgasse und im Tourismusbüro St. Pölten am Rathausplatz 1.

Die NÖN verlost zehn mal zwei Tickets. Einsendeschluss ist der 24. Juli.