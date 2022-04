Florian trifft Florian im Konzerthaus Weinviertel: Gewinnt Karten!

Werbung Anmeldung zum Newsletter

Der Investigativ-Journalist Florian Klenk und der Investigativ-Kabarettist Florian Scheuba sprechen am Freitag, 6. Mai, um 19.30 Uhr im Konzerthaus Weinviertel in Ziersdorf über die politische Realität unseres Landes. Sie lassen pointiert die größten Korruptionsskandale der Gegenwart und jüngeren Vergangenheit Revue passieren, entdecken dabei überraschende Verbindungen, absurde Zusammenhänge und merkwürdige Zufälle. Und zeigen auf, warum man hierzulande oftmals mit einem Geständnis am besten davonkommt.

