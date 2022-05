Freie Fahrt am St. Pöltner Volksfest

Werbung Anmeldung zum Newsletter

Nach der pandemiebedingten Pause geht es von 3. bis 12. Juni beim Volksfest am Freigelände des VAZ St. Pölten wieder rund. Die Besucher können sich endlich um Zuckerwatte anstellen, in Autodrom-Wägen ihre Kreise ziehen, am Kettenkarussell St. Pölten von oben betrachten oder Köstlichkeiten aus der Langos-Bude genießen. Es wird ebenso wieder die traditionelle Bühne im Bacchhushain geben, auf der sich regionale Musikgruppen präsentieren können. Für Stimmung ist also auch am Abend gesorgt. „Wir freuen uns, dass fast alle Schausteller und regionalen Gastronomen mit an Bord sind“, freut sich Thomas Baumgartner, Projektleiter des Volksfestes.

Neu in diesem Jahr: Dienstag und Mittwoch sind Ruhetage. Dafür wird es an den restlichen Tagen richtig rund gehen. Am Donnerstag, 9. Juni, ist Pflegemüttertag und am Freitag, 10. Juni, Kindernachmittag mit reduzierten Preisen der Fahrgeschäfte.

Die NÖN verlost Freifahrten für diverse Fahrgeschäfte. Einsendeschluss: 30. Mai.