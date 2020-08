Zahlreiche Aussteller präsentieren bei der Gartenbaumesse 2020 in Tulln auf einer Ausstellungsfläche von 85.000 m² alles rund um die Themen Garten und Pflanzen. Hier finden Besucher von 3. bis 7. September die besten Tipps und Anregungen rund um die Planung, Gestaltung, Ausstattung und Pflege des Gartens an einem Ort – perfekt, um Einkäufe für Haus und Garten zu erledigen und sich über Messeneuheiten zu informieren.

Einer der Höhepunkte ist die Leistungsschau der Österreichischen Gärtner und Floristen mit dem Blumencorso in der neuen Donauhalle. Mit über 200.000 Blumen wird eine ganze Halle in ein Meer aus Farben, Formen und Düften verwandelt. Die tausenden Blumen werden zu einzigartigen floralen Kunstwerken arrangiert.

Die NÖN verlost Karten. Einsendungen mit dem Kennwort „Gartenbaumesse“ bis 16. August per Post an Gutenbergstraße 12, 3100 St. Pölten, per E-Mail an gewinnspiel@noen.at oder online mitmachen.