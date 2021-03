Rühren, kneten, formen, genießen, spielen und jede Menge Spaßhaben ist angesagt bei den Backkursen für Kinder in der Kinderbackstube „Hamsterhausen“ im Haubiversum in Petzenkirchen. NÖN-Leser können nun Kurse „Backen mit Kindern im Haubiversum“ für jeweils zehn Kinder gewinnen.

Unter professioneller Betreuung und Aufsicht haben die Kleinen ab vier Jahren – wenn es dann die Corona-Situation wieder erlaubt – dabei die Möglichkeit, das Bäckerhandwerk in der Brot-Erlebniswelt hautnah zu erleben. Spielen, Basteln und Toben in der Spielecke im Innenbereich stehen dabei ebenso am Programm wie die Stärkung mit einer gesunden Jause und Getränken.

Die Eltern und Begleitpersonen können in der Zwischenzeit Kaffee, Kuchen und andere Köstlichkeiten im hoffentlich bald wieder geöffneten Café der Haubis-Erlebniswelt „Haubiversum“ genießen, die Seele baumeln lassen oder selbst bei einer Führung einen Blick hinter die Kulissen des Unternehmens zu werfen.

Eine Reservierung zum Backkurs ist unbedingt erforderlich unter haubiversum@haubis.at oder 07416/503–499.

Infos: www.haubiversum.at