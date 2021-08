Der Countdown läuft für das erste Großevent seit fast zwei Jahren: Das Wachauer Volksfest wird von 26. August bis 5. September im Stadtpark von Krems als sicheres 3G-Event über die Bühne gehen.

Kulinarik und feine Weine – neben der Biergemütlichkeit – sind Grundpfeiler des Festes, das auf eine fast hundertjährige Geschichte zurückblicken kann.

Spektakuläre Fahrgeschäfte bilden den bunten Rahmen für die ganze Familie. Ebenso die Thementage Kindertag, Tag der Tracht, Tag der Waldviertler, Firmentag und das laufende Unterhaltungsprogramm. Volksmusik und Schlager, DJs und Rockbands sorgen für Abwechslung auf den beiden Bühnen am Freigelände. Außerdem gastiert zwei Mal die Militärmusik NÖ zur Eröffnung am 26. August und zum „Großen Zapfenstreich“ vor dem zweiten Mega-Musik-Feuerwerk am 4. September (das erste Musik-Feuerwerk steigt am 28. August). Zudem präsentiert sich das Bundesheer am 27. und 28. August) mit großer Geräte- und Infoschau. Sportlich geht der KSC, der Sportclub Krems, ins Wachauer Volksfest, und zwar mit zwei Meisterschaftsspielen (28. August und 3. September) der 1. NÖ Landesliga.

Infos: www.wachauervolksfest.at

Die NÖN verlost Dauerkarten für das Volksfest!