Handgemachten Naturkratzbaum gewinnen! .

Vor drei Jahren haben Josef und Elisabeth Schöllerl ihr Hobby zum Beruf gemacht und das Unternehmen JoLi-Design gegründet. Sie selbst sind große Katzenliebhaber und wissen genau, was die kuscheligen Vierbeiner brauchen und wollen. Anlässlich ihres Jubiläums verlosen JoLi-Design aus Korneuburg einen handgemachten Naturkratzbaum im Wert von 400 €. Den Teilnahmelink finden Sie am Ende der Seite.

Neben dem grandiosen Gewinnspiel wird es am 6. April ein Jubiläumsfest im Fachgeschäft in der Industriestraße 1 in Korneuburg geben.

Alle Gäste, die an diesem Tag mit JoLi-Design vor Ort feiern, erhalten 5 % Geburtstagsrabatt auf Ihren Einkauf.

Liebevolle Handarbeit Ihr Haustier

Begonnen hat alles mit den handgemachten Naturkratzbäumen, die aus Holz aus heimischen Wäldern in liebevoller Handarbeit gefertigt wurden. Das engagierte JoLi-Team macht von Beginn an jeden Handgriff selbst, und das mit voller Begeisterung. Von der Beschaffung der Baumstämme, übers Waschen und Abziehen der Rinde, bis hin zur kreativen Endfertigung, alles wird selbst von Hand gemacht. Das bringt den Vorteil mit sich, dass sie voll auf die individuellen Kundenwünsche und -bedürfnisse eingehen können. Jede Katze bekommt den Kratzbaum, den sie verdient und der auch noch in die Wohnräume der Besitzer passt.

Jetzt auch mit Fachgeschäft!

Die Naturkratzbäume waren nur der Anfang, denn in den drei Jahren haben Josef und Elisabeth Schöllerl immer wieder neue handgefertigte Produkte für Katzen in ihr Sortiment aufgenommen. Zu Beginn präsentierten sie diese nur auf Messen und Online, seit Herbst kann sich die schönen Einzelstücke auf in ihrem Geschäft in Korneuburg anschauen. In der Industriestraße 1 befindet sich das Paradies für Katzenbesitzer, wo man neben Naturkratzbäumen auch andere Produkte, wie Schlafplätze, Katzenschaukeln und Futternäpfe findet. Auch Hundebesitzer werden bei JoLi-Design fündig, denn es gibt auch ein paar Teile, die extra für Hunde gefertigt wurden. Außerdem werden Snacks und Futter für Katzen und auch Spielsachen angeboten.

Individuelle Einzelstücke

Sie wollen ein individuelle Einzelstück, finden im Shop kein Produkt, welches Ihren Wünschen und Vorstellungen entspricht, oder wollen zuhause einen besonderen Wandkletterpark für Ihre Katze?

JoLi-Design fertigt gerne Ihr Wunschprodukt nach Maß! Das Team ist Freitag und Samstag von 10 bis 18 Uhr in der Industriestraße 1 für Sie vor Ort. Unter 0676 314 82 64 erhalten Sie auch telefonische Beratung!

Sie wollen den Naturkratzbaum im Wert von € 400,-- gewinnen? Dann spielen Sie mit und klicken Sie bis zum 4.4.2019 auf Teilnehmen.