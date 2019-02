Die Sängerin „Hannah“ aus Tirol war mit ihrem neuen Album „Kinder vom Land“ erst kürzlich zu Gast im NÖN-Büro. Die Frage, woher der Name für die CD kommt, hat die Powerfrau dort auch gleich beantwortet: „Das ist eine Hommage an meine Kindheit und an meine Fans. Ich bin wirklich auf dem Land aufgewachsen und ich bin deshalb sehr verwurzelt, das ist einfach in mir drinnen – ich bin weiterhin ein Kind vom Land.“ Und für ihre Fans hatte sie auch einige CDs dabei, welche die NÖN verlost. Mitmachen ist ganz einfach: Einfach unten auf "Teilnehmen" klicken, und mit etwas Glück seid ihr unter den Gewinnern!

www.hannah-musik.com