Ina Regen: „Fast wie Radlfahrn“ live

Mit „Fast wie Radlfahren“ hat die in Wien lebende Liedermacherin Ina Regen bereits ihr drittes Studioalbum veröffentlicht. Auf ihrer Tour, die auch in der Arena Nova in Wiener Neustadt Halt macht, wird sie „Mädl am Klavier“, „Wie Du“, Immer no da“ oder „A Weg zu mir“ zu Gehör bringen und auch neuere Lieder präsentieren – darunter vielleicht „Unwahrscheinlichkeit“, „Kaffee und Chardonnay“ oder „Anfang“. Natürlich werden aber auch die Lieder nicht fehlen, die sie innerhalb kürzester Zeit zu einem Fixpunkt in der Musikszene haben werden lassen – „Nordstern“, „Fenster“, „Was ma heut net träumen“ und vor allem das berührende Debut „Wie a Kind“.

Die NÖN verlost drei Mal zwei Karten für das Konzert am Samstag, 18. November, in Wiener Neustadt (Teilnahmeschluss: 30. August).