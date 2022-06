Irisches Feeling im Weinviertel: Mit der NÖN dabei sein!

Werbung Anmeldung zum Newsletter

Mit „The Henry Girls“ am Freitag um 19.30 Uhr, der Gruppe „Connla“ am Samstag um 19.30 Uhr sowie Sängerin und Flötistin Teresa Horgan mit Mulit-Instrumentalist Michael Coult am Sonntag um 11 Uhr geht es auf eine musikalische Reise nach Irland. Am Sonntag wartet auf all jene ein irisches BBQ, die noch Lust auf eine kulinarische Irland-Zugabe haben. Es sind sowohl Einzeltickets erhältlich als auch ein Pass für alle Konzerte. Mehr Infos gibt es unter www.konzerthaus-weinviertel.at.

Die NÖN verlost 10 Festivalpässe. Einsendeschluss: 10. Juni.