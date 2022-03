Kabarett in Tulln: Da bleibt kein Auge trocken

Werbung Anmeldung zum Newsletter

Das Danubium Tulln ist in den vergangenen Jahren zu einer der wichtigsten Kabarettbühnen Österreichs geworden. So darf man sich im Frühjahr unter anderem noch auf Alex Kristan (7. April), Wir Staatskünstler (23. April) und die Kernölamazonen (30. April) freuen. Auch auf der Donaubühne Tulln geben sich bei „Kabarett und Comedy auf der Donaubühne“ im Sommer namhafte Künstler die „Klinke“ in die Hand – unter anderem sind heuer Thomas Stipsits, Alex Kristan, Klaus Eckel, Martina Schwarzmann und viele mehr mit dabei.

Infos: www.donaubuehne.at und www.tullnkultur.at

