Klangliche Kollisionen im Konzerthaus Weinviertel

Die vier Musiker von „Hotel Palindrone“ kommen am Freitag, 18. Februar, um 19.30 Uhr mit ihrem Album „Alpestan“ ins Konzerthaus Weinviertel nach Ziersdorf. Alpestan ist ein Ort, der in irgendeiner Form im Kopf jedes Menschen existiert – zumindest unbewusst. Ein Ort, an dem unterschiedliche musikalische Kulturen aufeinander treffen und dabei klangliche Kollisionen oder kulturbedingte Missverständnisse zum Besten nutzen. Infos und Karten: www.konzerthaus-weinviertel.at

Anmeldung zum Newsletter

Die NÖN verlost dreimal zwei Karten für das Konzert.