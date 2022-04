Klassisch und afrikanisch: MoZuluArt in der Bühne im Hof St. Pölten

Werbung Anmeldung zum Newsletter

Die 4 Musiker von MoZuluArt Ramadu, Vusa Mkhaya, Blessings Nkomo und Roland Guggenbichler traten erstmals 2004 bei einer Feier zum 10. Jahrestag des Endes des südafrikanischen Apartheid-Regimes auf. Mittlerweile haben sie einen eigenen musikalischen Kosmos erschaffen. Mit Hilfe des Ambassade Streichquartetts gelingen die Wechsel zwischen ernster Musik und afrikanischer Leichtigkeit scheinbar mühelos. Roland Guggenbichler und seine Musiker*innen beweisen einmal mehr, dass mit Musik Menschen unterschiedlicher Herkunft näher zusammengebracht werden.

Am 30. April erklingen die Klänge von MoZuluArt um 19.30 Uhr in der Bühne im Hof in St. Pölten.

