Klassische Klänge in Grafenegg

Am Samstag, 5. November, ab 18.30 Uhr verwandelt sich das Auditorium in Grafenegg zu einer Klangoase für Klassikliebhaberinnen und -liebhaber. Das heimische Tonkünstler-Orchester wird gemeinsam mit dem Spanier Pablo Ferrández am Violoncello, Nikita Gerkusov aus St. Petersburg an der Viola und dem amerikanischen Dirigent Robert Trevino auftreten. Am Konzertprogramm stehen musikalische Variationen aus „Don Quixote“ von Richard Strauss sowie Anton Bruckners Symphonie Nummer 4 in Es-Dur mit dem Titel „Romantische“.

Die Abenteuer von Don Quixote

Im ersten Teil des Konzertes dreht sich alles um den Ritter Don Quixote. Der Roman von Miguel de Cervantes wurde dabei von Richard Strauss in Töne gegossen. „Der Ritter Don Quixote sattelt in diesem Konzertprogramm das Cello, um spannende Abenteuer zu bestehen, nicht nur den Kampf gegen Windmühlen“, heißt es vom Veranstaltungsteam aus Grafenegg. Cellist Pablo Ferrández übernimmt den Solo-Part.

Im Zentrum von Anton Bruckners vierter Symphonie stehen die Hörner, die für die „romantische“ Stimmung dieses Werkes verantwortlich sind.

Die NÖN verlost fünf mal zwei Karten für die Veranstaltung. Einsendeschluss: 5. Oktober.