Mit der NÖN an den Start des 24. Internationalen WACHAUmarathon!

Der Lauf durchs Weltkulturerbe zieht jährlich 9000 Läuferinnen und Läufer aus mehr als 50 Nationen an.

Für alle Läuferinnen und Läufer die passende Distanz

Zu den klassischen Distanzen Marathon (42,195 km mit Start in Emmersdorf) und Halbmarathon (21,1 km mit Start in Spitz) kommt noch der Viertelmarathon (11 km mit Start in Achleiten), der auch als 4er-Team bestritten werden kann.

Bei der vollen Distanz bietet der WACHAUmarathon seit 2011 als einziger unter den heimischen Marathons die Möglichkeit, in unterschiedlichen Staffelstärken zu zweit zu dritt oder zu viert anzutreten. Gemeinsames Ziel für alle: der Stadtpark in Krems.



Für die Junior Bewerbe des WACHAUmarathons ist traditionell der Samstag reserviert. Österreichische Top-Läuferinnen und -läufer stehen bereit, um die Kids zu motivieren und zu begleiten.

Top-Zeiten beim Halbmarathon

Die traditionell stärkste Distanz ist der Halbmarathon, der mehr als die Hälfte der Teilnehmer anzieht. Die schnelle Strecke hat sich in der internationalen Laufszene bereits einen Namen gemacht. Bei den Herren steht im Halbmarathon-Bewerb die Bestzeit aus 2016 zur Disposition, aufgestellt von Peter Kirui, der mit 59.53 einen Meilenstein als erster Läufer unter einer Stunde setze. Die Kenianerin Perendis Lekapana übertraf 2018 die über 15 Jahre alte Damen-Bestmarke aus dem Jahr 2003 mit einer Zeit von 1:09,21.

Start ist am 17. September 2023

