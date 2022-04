Mit der NÖN zu Philipp Hochmair in den Wolkenturm

Werbung Anmeldung zum Newsletter

Am 28. und 29. Juli gibt Romy-Preisträger Philipp Hochmair um 20.30 Uhr im Wolkenturm in Grafenegg wieder seine Interpretationen „Schiller Rave Balladen“ und „Jedermann Reloaded“ zum Besten. Hochmair und seine Band „Die Elektrohand Gottes“ verwandeln dabei Schillers berühmte Balladen in ein exzessives Rockkonzert. Er greift in das große Sprachwerk Schillers ein, sucht den pochenden Herzschlag der Worte und treibt mit diesen literarischen Kostbarkeiten ein schier unglaubliches Selbstexperiment.

In „Jedermann Reloaded“ schlüpft Hochmair in alle Rollen und macht Hugo von Hofmannsthals Klassiker zu einem vielstimmigen Monolog.

