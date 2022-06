Mit der NÖN zum Ina Regen Konzert im im Wolkenturm Grafenegg

Werbung Anmeldung zum Newsletter

Ina Regen ist mit ihrer Live-Band und den Songs ihres zweiten Albums „ROT“ ist die Liedermacherin wieder auf Österreich-Tour. Sie zeigt sich kraftvoller und selbstbewusster, aber kein bisschen weniger einfühlsam oder sensibel. „Natürlich sind die Erfahrungen und Herausforderungen der letzten Jahre nicht spurlos an mir vorübergegangen. Wie denn auch. Aber wäre es nicht traurig, wenn mich das Leben, so wie es kommt und geht, nicht beeindrucken würde? Woraus sollte ich denn sonst neue Musik machen?“

Einen Vorgeschmack auf diese spannende Mischung aus ‚vertraut’ und‚ neu’ hat sie uns mit ihrer im März erschienenen Single „Leuchten“, in der sie eben diese immerwährende Kraft der Veränderung besingt, bereits gegeben. Auf die neuen Geschichten und Gedanken einer jungen Frau, die es wie kaum eine andere versteht, ihr Publikum in ihrem Mensch-Sein zu berühren, darf man also gespannt sein.

Die NÖN verlost 3x2 Karten für das Konzert am 25. Juni.

Einsendeschluss: 14. Juni