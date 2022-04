Mit der NÖN zum Weinfrühling

Werbung Anmeldung zum Newsletter

Die Winzer in der Donauregion sind sich einig: 2021 wird ein großer, vielversprechender Jahrgang! Die frischen Weine präsentieren sich mit ungewöhnlicher Aromenvielfalt und rassiger Säurestruktur.

Die beste Gelegenheit, die Weine zu verkosten, ist der Weinfrühling an 23. und 24. April. In den drei Weinbaugebieten öffnen rund 220 Weingüter von 10 bis 18 Uhr die Pforten ihrer Weinkeller, putzen Presshaus und Koststüberl heraus, richten kleine Schmankerln her, stellen Bänke und Tische ins blühende Freie und bitten zur ersten spannenden Verkostung des neuen Jahrgangs.

Für Weingenießer sind die beiden Tage der optimale Zeitpunkt, sich in geselliger Runde einen Überblick über den Charakter des Jahrgangs 2021 zu verschaffen, die Winzer und die Weingärten kennenzulernen und den eigenen Keller zu füllen.

Die NÖN verlost 50x2 Tickets für den Weinfrühling 2022!