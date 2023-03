Nik P. feiert Jubiläum mit Tournee

Werbung Anmeldung zum NÖN-Newsletter

Nik P. ist einer der erfolgreichsten Singer-Songwriter im deutschsprachigen Raum. Heuer feiert er mit einem Hit-Feuerwerk in acht Städten in Österreich sein 25-jähriges Bühnenjubiläum. Mit im Gepäck sind natürlich seine größten Hits der letzten 25 Jahre, darunter „Ein Stern, der deinen Namen trägt“ und „Geboren um dich zu lieben“.

„Unsere Jubiläumstour wird etwas ganz Besonderes und wir freuen uns, unsere Fans und Freunde damit zu begeistern“, verspricht Nik P.

Zum Auftakt spielt der Musiker samt Band am 6. Oktober im Gasometer in Wien. Bis zum Finale am 17. November in Bregenz dürfen sich seine Fans auf eine großartige Bühnenshow quer durch Österreich freuen. Tickets und Tourinfos gibt es unter www.my-ticket.shop.

Die NÖN verlost fünf mal zwei Karten (Einsendeschluss: 2. Mai). Die Gewinner können aus folgenden Terminen wählen: 6. Oktober, Gasometer Wien, 7. Oktober, VAZ St. Pölten, 21. Oktober, Arena Nova Wiener Neustadt.