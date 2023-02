Open-Air-Highlight im Schlosspark

Werbung Anmeldung zum NÖN-Newsletter

Am Donnerstag, 6. Juli, bietet die malerische Kulisse des Schloss Esterházy in Eisenstadt die volle Bandbreite an Hochkarätern der heimischen Kulturszene: das Erfolgsduo Seiler und Speer, die Austropop-Legenden Gert Steinbäcker samt Band sowie Wolfgang Ambros mit Band, der Kultkabarettist Thomas Stipsits und Österreichs stärkste Stimme Päm.

Die NÖN verlost drei mal zwei Karten für das Konzert am Donnerstag, 6. Juli, im Schlosspark in Eisenstadt (Teilnahmeschluss: 31. März).