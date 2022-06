Passionsspiele Kirchschlag: Leben, Sterben, Auferstehung

Werbung Anmeldung zum Newsletter

Alle fünf Jahre wird in Kirchschlag in der Buckligen Welt im südlichen Niederösterreich die Passion Christi auf die Bühne gebracht. Beinahe die ganze Stadtgemeinde ist dabei auf den Beinen. Heuer ist es wieder so weit: Von 14. August bis 26. Oktober wirken fast 500 Personen samstags um 17 Uhr und sonntags um 14 Uhr auf der Bühne oder im Hintergrund mit, um das Evangelium erlebbar zu machen. Modernste Technik, beeindruckende Kostüme, ein Chor und Orchester geben dem Spiel Professionalität und Aktualität.

Seit der Gründung 1932 und einem Fünf-Jahres-Rhythmus haben sich alle Mitwirkenden verpflichtet, ohne jedes Entgelt mitzumachen. Seit 1959 spielt man in einem eigens erbauten Passionsspielhaus mit 824 Sitzplätzen, welches sich durch eine besonders gute Akustik und Sicht auf die Bühne auszeichnet. So fühlt sich der Zuschauer mitten im Geschehen.

Mehr Infos und Karten gibt es unter www.passion.at oder 02646/ 2243-14.

Die NÖN verlost 20 Tickets (Einsendeschluss: 5. August).