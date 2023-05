Philipp Hochmair interpretiert den "Werther“ in Schiltern

Ausnahmekünstler Philipp Hochmair gibt am Freitag, 8. September, um 19.30 Uhr in der Gartenarena in den Kittenberger Erlebnisgärten in Schiltern bei Langenlois seine Interpretation von Goethes Meisterwerk „Werther!“ zum Besten.

Die NÖN verlost fünf Mal zwei Karten (Einsendeschluss: 2. Juni).