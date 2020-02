Die Botschaft: „Der Abend ist ein Dankeschön an das Leben, an unsere langjährige Veranstalterin und an das wunderbare Stockerauer Publikum.“ Sechs Entertainer feiern ihre verschworene Gemeinschaft: „Die Goebel-Band“.

Backstage-und Garderobengeschichten, der Wahnsinn Showbusiness, was wirklich in Hotels passiert, wie unterschiedlich das Publikum ist, wie Alexander Goebel einmal fast aus der eigenen Band entlassen wurde weil er total genervt hat.

Büro Goebel

Triumphe und Niederlagen, existentielle Gespräche in der Garderobe, heftige Lachorgien auf der Bühne (angeblich die einzigen Orgien die je stattgefunden haben). Schmähs so heftig, dass die Show unterbrochen werden musste, weil vor Lachen keiner mehr spielen konnte.

Aber auch schwere und sehr persönliche Wege, die gemeinsam leichter werden. Und da hat es noch jeden irgendwann erwischt. Ein berührender Abend über Freundschaft und Kunst, Wahnsinn und Kontrolle, Kompromisse und Kondome.

6 Persönlichkeiten, die seit gefühlten100 Jahren miteinander arbeiten, feiern ihre persönlichen Lieblingssongs aus den Goebel-Shows und erzählen ihre Geschichten dazu. Sehr unterhaltsam!

Dies ist ein völlig neuer Zugang. Normalerweise erfahgren wir alles über den jeweiligen Star, aber kaum etwas über die Musiker, die mit ihm/ihr auf der Bühne stehen. Das ist in dieser Show radikal anders. Alexander Goebel ist lediglich der Sänger dieses Abends, er führt durch die Show und erfüllt (musikalische) Publikumswünsche.

Außerdem gibt’s vollkommen neue Songs, nur für Stockerau.

Mitsingen, Tanzen, Lachen. Ein Abend wie ein Kurz-Urlaub...ups...!

Wir verlosen Karten!

Wir verlosen 5 x 2 Karten inkl. Meet & Greet, backstage mit Alexander Goebel und Band. Teilnahmeschluss ist der 15. März

Termininfos:

100 Jahre Goebel-Band - Gerüchte, Geschichten und Hits

28. März 2020 - 19:30 Uhr bis 22:30 Uhr

Stadtsaal / Veranstaltungszentrum Z2000 Sparkassaplatz 2, 2000 Stockerau