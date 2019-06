Historisch gekleidete Menschen, mittelalterliche Speis und Trank, Zeltlager, Handwerker, Mittelaltermarkt, Gaukler, Hexen, Druiden und Spielleut’ können Besucher am 10. und 11. Juli beim Mittelalterspektakel in Jedenspeigen entdecken. Bürgermeister Reinhard Kridlo freut sich schon: „Nicht nur Ritter auf edlen Rössern zeigen ihr Können, zu sehen ist auch ein Pestzug, wo gezeigt wird, wie man mit dem Schwarzen Tod umgegangen ist, Hexen wird der Prozess gemacht, der Flair des Mittelalters wird den Besuchern in authentischer Weise vermittelt.“ Infos: www.ritter-jedenspeigen.at

